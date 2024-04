No duelo dos Leões, Vitória leva a melhor e retoma vaga no G-4 | A TARDE

Após derrota na última rodada, o Vitória entrou em campo na noite deste sábado, 23, precisando do resultado positivo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em duelo válido pela penúltima rodada da Copa do Nordeste de 2024, para não se complicar ainda mais na tabela. Diante deste cenário, quem levou a melhor no duelo dos Leões foi a equipe rubro-negra, que venceu os cearenses pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Matheusinho.

Com o resultado, a equipe comandada pelo treinador Léo Condé foi para a terceira posição do Grupo A da Copa do Nordeste de 2024, com 11 pontos conquistados, faltando apenas uma rodada para o final da fase de grupos da competição. Apesar disso, ainda precisa secar os rivais para chegar na última rodada dependendo apenas de si.

Primeiro tempo

Logo no início do jogo, por volta dos 2 minutos, o Fortaleza teve boa oportunidade para abrir o placar, após lançamento longo para Pedro Rocha, mas o atacante mandou a bola por cima da meta defendida por Lucas Arcanjo. Assim como o Vitória, o Leão do Pici também estava precisando reencontrar o caminho das vitórias depois de ser derrotado no clássico contra o Ceará, e seguiu tentando imprimir ritmo ao jogo, mas não obteve sucesso.

Aos 10 minutos da etapa inicial, o zagueiro Camutanga quase inaugurou o placar da partida depois de acertar um chutaço na cobrança de falta, entretanto, acabou esbarrando no goleiro João Ricardo.

Mesmo com certa dominância do Leão da Barra no jogo, Marinho quase balançou as redes da equipe comandada por Léo Condé após jogada ensaiada na cobrança de escanteio.

Por volta dos 27 minutos da primeira etapa, mais uma grande chance para o Fortaleza, dessa vez, Moisés recebeu a bola pela ponta esquerda, cortou para dentro da área e disparou um chute potente, exigindo uma defesa espetacular de Lucas Arcanjo no canto esquerdo. No rebote, Zé Welison desperdiçou a chance, isolando a bola.

Cerca de dez minutos após a grande defesa do arqueiro rubro-negro, o goleiro mais uma vez precisou trabalhar, dessa vez contra o camisa 10 Caleve, que armou um belo chute de voleio e quase tirou o zero do placar.

Segundo tempo

Diferentemente do primeiro tempo, a segunda etapa da partida não contou com grandes emoções nos 20 minutos iniciais, mas após esse período um pouco mais morno, por volta dos 25 minutos, Matheusinho apareceu sozinho dentro da área do Fortaleza e acabou cabeceando a bola para fora.

Logo na sequência, o meio-campista Pochettino cometeu pênalti, após cobrança de falta do Vitória, e Matheusinho, camisa 10 do Leão, partiu para a cobrança, finalmente tirando o zero do placar e deixando a equipe de Léo Condé na frente.

Precisando correr atrás do prejuízo, o Fortaleza partiu para cima do Vitória com Calebe, entretanto, a tentativa foi facilmente defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo, já que o camisa 10 do Fortaleza deu apenas um chute fraco para a meta defendida pelo Leão da Barra.

Próximo confronto

O Leão volta à campo nesta quarta-feira, 23, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos do Nordestão, contra o Treze, da Paraíba, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.