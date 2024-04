Bahia encerra preparação para confronto contra o Maranhão | A TARDE

Na manhã deste sábado, 23, a equipe tricolor realizou seu último treino antes do confronto contra o Maranhão, válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, marcado para às 16h deste domingo, 24. Os jogadores seguiram diretamente para o campo após um período de ativação na academia e começaram o aquecimento sob a supervisão do preparador físico Danilo Augusto.

Em seguida, o técnico Rogério Ceni conduziu um treino tático, explorando diferentes opções para a equipe no jogo de domingo, marcado para as 16h, na Fonte Nova.

Rezende, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo recebido no Ba-Vi, não estará disponível para a partida. Alguns jogadores permaneceram em campo para um último exercício de troca de passes, triangulações e finalizações.