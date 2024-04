Bahia x Maranhão: onde assistir e escalações | A TARDE

Empolgado com a séride de nove jogos sem perder e tendo vencido o clássico contra o Vitória na quarta-feira, o Bahia enfrentar o Maranhão neste domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Já classificado, o time de Rogério Ceni busca a melhor campanha da 1ª fase. O tima maranhense tenta se manter no G-4 do seu grupo.

Onde assistir

Transmissão: Nosso Futebol e ESPN

Escalações prováveis

Bahia - técnico: Rogério Ceni

Classificado antecipadamente e com o primeiro lugar em seu grupo garantido com 15 pontos, o time de Rogério Ceni não contará com o volante Rezende, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Santi Arias, defendendo a seleção da Colômbia, e Cicinho, Sindey e Ryan, entregues ao departamento médico.

Provável time: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Maranhão - técnico: Zé Augusto

O Maranhão chega para o confronto contra o Bahia embalado por alcançar três vitórias seguidas na Copa do Nordeste e ter entrado no G-4 do Grupo A e segue brigando para avançar de fase.

Provável time: Moises; Franklin, Anderson Cearense, Maicon e Hugo Leonardo; Cavi, Vander, Adeilson e Vinicius Barata; Clessione e Alisson Araçoiaba.