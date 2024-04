Time da virada? Bahia tem conseguido reverter placares adversos no ano | A TARDE

Em 2024, o Esporte Clube Bahia já disputou 19 partidas, vencendo 14 delas, empatando duas vezes e perdendo apenas três, chegando a um aproveitamento de 77,2% na temporada, um dos melhores do Brasil. Além disso, o Esquadrão tem se destacado pelo grande número de gols marcados, ocupando o primeiro lugar entre todas as equipes da primeira divisão do Brasileirão, com 44 gols no total.

Entretanto, diferentemente de anos anteriores, outro quesito tem chamado atenção do torcedor. Isso porque a equipe comandada por Rogério Ceni tem demonstrado um impressionante poder de reação, tendo conseguido virar o placar de cinco partidas até o momento, contra Vitória, duas vezes, Juazeirense, Ceará e Caxias.

Mas é bem verdade que virar não quer dizer vencer o jogo, então, mesmo conseguindo reverter o placar destes jogos, o Tricolor de Aço ainda assim não saiu vencedor em duas oportunidades.

No primeiro duelo contra o Vitória, no dia 18 de fevereiro, o Bahia virou sua primeira partida no ano. Após sair atrás no placar, o time do treinador Rogério Ceni mostrou perseverança e conseguiu reverter o resultado ainda no primeiro tempo, assim como no Ba-Vi da última quarta-feira, 20. No entanto, jogando fora de casa e com um a menos em campo, a equipe não conseguiu segurar o jogo e acabou levando a virada de volta, perdendo por 3 a 2.

Um pouco mais recente do que isso, outro confronto que o Esquadrão chegou a virar mas acabou não saindo vencedor foi pela Copa do Brasil, contra o Caxias. Neste caso, o time gaúcho abriu o placar com um gol contra, marcado por Caio Alexandre, porém, mais uma vez os comandados de Ceni conseguiram reverter o cenário ainda no primeiro tempo, só que não foi o suficiente para vencer a partida. Isso porque no final do jogo a equipe grená empatou e levou o jogo para os pênaltis, onde o Bahia levou a melhor e garantiu a classificação.

O técnico Rogério Ceni chegou a destacar a força mental dos jogadores nestas situações adversas em outro momento da temporada: “É preciso destacar a força mental deste time. Não é a primeira vez que a gente sai perdendo e tem força mental para virar, coisa que antigamente a gente não conseguia. É um time que tem consciência daquilo que faz”.

Nesta quarta-feira, 20, após o triunfo por 2 a 1 no Ba-Vi, o treinador mais uma vez frisou o trabalho feito para virar os jogos, mas demonstrou certa preocupação: “Por enquanto temos conseguido muitas viradas, mas tem jogos que vc paga muito caro por tomar o gol no começo do jogo”.

Confira a relação de todos os jogos que o Bahia virou no ano:

Vitória 3 x 2 Bahia, pelo Campeonato Baiano;

Juazeirense 1 x 2 Bahia, pelo Campeonato Baiano;

Ceará 1 x 2 Bahia, pela Copa do Nordeste;

Caxias 2 x 2 Bahia, pela Copa do Brasil;

Bahia 2 x 1 Vitória, pela Copa do Nordeste.