Autor de um gol no Ba-Vi, Jean Lucas vive ano artilheiro pelo Bahia | A TARDE

Na atual temporada, não é novidade nenhuma que o Esporte Clube Bahia possui o melhor ataque entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, com 44 gols marcados até o momento. No entanto, o que chama atenção é a forma como esses gols estão distribuídos no elenco, com sete jogadores se destacando, dentre eles, Jean Lucas, que vive o ano mais goleador de sua carreira.

Com 25 anos de idade, o meio-campista passou por clubes como Flamengo, Santos, Lyon, Brest e Monaco antes de chegar ao Esquadrão, mas mesmo assim, em nenhuma dessas equipes o camisa 6 conseguiu obter tamanho êxito no quesito gols marcados. Isso porque pelo Bahia, Jean Lucas chegou a marca de quatro gols nesta quarta-feira, 20, ao empatar o jogo contra o Vitória, no clássico Ba-Vi.

Além dos quatro gols marcados até o momento em 2024, Jean Lucas também guardou um contra o BlackBurn Rovers, da Inglaterra, durante a o período que o clube esteve em Manchester para realizar a pré-temporada.

Desde 2017, quando foi alçado ao time profissional do Flamengo, a melhor marca do meio-campista havia sido na temporada 19/20, pelo Lyon, quando balançou as redes em três oportunidades.

Outro detalhe interessante a ser citado sobre o momento goleador que vive o atleta é a respeito do número de jogos disputados em 2024, afinal, Jean Lucas chegou aos quatro gols marcados em apenas 15 partidas disputadas, número de jogos inferior a temporada 19/20, quando entrou em campo 17 vezes.

Entretanto, como nem tudo são flores, o crescente número de gols marcados pelo camisa 6 implicou em outra característica do jogador: o passe para gol. Até o momento, o meio-campista ainda não distribuiu nenhuma assistência para seus companheiros marcarem, coisa que sempre foi feita nos clubes por onde passou.

Em toda sua carreira, Jean Lucas já disputou 172 jogos, balançou as redes em nove oportunidades e distribuiu oito assistências.