Bahia se reapresenta com foco no primeiro lugar geral do Nordestão | A TARDE

Após o triunfo no clássico Ba-Vi, válido pela 6ªrodada da Copa do Nordeste, na última quarta-feira, 20, o time se reuniu no CT Evaristo de Macedo. Na manhã desta sexta-feira, 22, os jogadores começaram com uma sessão na academia. Em seguida, no campo 1, o técnico Rogério Ceni teve uma breve conversa com o grupo antes de iniciar o treinamento com bola.

O elenco foi dividido em dois times, com um jogador coringa, para uma atividade técnica. A sessão tinha como objetivo manter a posse de bola e cumprir um determinado número de passes antes de tentar finalizar em uma das quatro traves disponíveis no campo.

Leia mais:

Ba-Vi da Fonte Nova tem resultado diferente, mas reforça padrões

Efeito Ba-Vi: Tricolor se classifica e Vitória sai do G-4

Os jogadores que foram titulares contra o Vitória na quarta-feira, 22, deixaram o treino mais cedo. Os demais foram para o campo 2 e participaram de um treino tático. Enquanto isso, Cicinho, Roger e Sidney realizaram um treino na academia. Acevedo e Ryan continuaram com o tratamento, alternando entre fisioterapia e musculação.

O último treino com bola da semana está agendado para sábado, 23, de manhã, um dia antes do confronto contra o Maranhão, pela 7ª rodada do Nordestão, que pode garantir o primeiro lugar geral da primeira fase da competição, dando ao Esquadrão a oportunidade de, em caso de final, decidir em casa.