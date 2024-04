"50 mil almas jogando conosco", declara Cuesta sobre a festa no Ba-Vi | A TARDE

Na manhã desta sexta-feira, 22, o zagueiro Victor Cuesta, eleito o melhor em campo no Ba-Vi pelos torcedores do Bahia, concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, após a reapresentação do elenco. O argentino, que já acumula sete jogos com a camisa do Bahia, compartilhou suas impressões sobre a experiência de disputar um clássico com a Fonte Nova lotada.

“Incrível. Na verdade, tinham quase 50 mil almas jogando conosco. Foi muito importante o apoio da torcida para vencermos esse clássico”, enalteceu.

Cuesta também avaliou o desempenho do Bahia neste início de temporada. Ele destacou a importância de manter total concentração nesta fase crucial do Campeonato Baiano e nas etapas decisivas da Copa do Nordeste.

“Muito bem, futebol muito competitivo, estamos treinando bem e competindo bem. Manter o foco porque sabemos que Brasileiro, Copa do Brasil, finais do estadual e Copa do Nordeste são bem complicados”, pontuou.

O zagueiro também elogiou a forma como o técnico Rogério Ceni tem alternado a equipe e afirmou estar sempre pronto para entrar em campo.

“Nós atletas nos preparamos para sempre disputar a partida em alto nível, estamos treinando muito forte, mas obviamente é a escolha do treinador. Rogério vem fazendo bem esse trabalho, misturando o time, e todos estão dando conta do recado.