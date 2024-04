Por suspensão, Rezende desfalca o Bahia contra o Maranhão | A TARDE

Após vencer o clássico Ba-Vi por 2 a 1, o Tricolor de Aço garantiu classificação antecipada para a segunda fase da Copa do Nordeste. Para o próximo compromisso no regional diante do Maranhão, o técnico Rogério Ceni não contará com o volante Rezende, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O camisa 5 do Bahia se envolveu em uma confusão com jogadores do Vitória, após o gol de empate do Esquadrão. Por isso, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima o advertiu com o cartão amarelo.

Como Rezende atuou improvisado na lateral-esquerda, Luciano Juba pode ser o seu substituto. Outra opção seria utilizar um volante, caso de Yago Felipe que é constantemente utilizado por Rogério Ceni.

O jogo contra o Maranhão está marcado para este domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova. Com 15 pontos somados em seis jogos, o Esquadrão de Aço lidera o grupo B da Lampions e faz a melhor campanha geral no regional.