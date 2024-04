"Atuação equilibrada", afirma Léo Condé sobre o clássico Ba-Vi | A TARDE

O Vitória voltou a perder fora de casa na atual edição da Copa do Nordeste. Pela 6ª rodada da competição, o Leão visitou o Bahia e acabou levando a pior, perdendo de virada por 2x1. Assim, a equipe rubro-negra se complicou na tabela e perdeu uma posição após a vitória do Ceará diante do Fortaleza, indo à 5ª colocação.

Desta forma, em coletiva pós-jogo, o treinador Léo Condé fez a sua avaliação do confronto, deixando claro a lamentação por perder um dos maiores clássicos do Nordeste. Em continuidade, o treinador comentou o golaço marcado por Alerrandro, destacando o "talento" individual da equipe.

"Um jogo cheio de alternativas, lamentamos muito o resultado, mas a atuação foi equilibrada. Tivemos um início muito bom, conseguimos neutralizar as principais jogadas do Bahia e dentro do propósito de liberar o PK pra chegar perto do Alerrandro, Osvaldo e Matheus, a gente foi criando boas situações. (...) Um lance de puro talento, fez um belo gol e a gente teve uns 15 ou 20 minutos iniciais muito bons. Depois, naturalmente, o adversário nos colocou um pouquinho no nosso campo e mesmo com uma maior posse deles, nós tínhamos o controle do jogo”, avaliou o treinador.

Além disso, o comandante falou sobre os erros cometidos nos 10 minutos finais do primeiro tempo, quando sofreu a virada, usando o termo "vacilo". Condé demonstrou frustração pelo período final da primeira etapa, afirmando não ter ficado satisfeito com a postura da equipe.

"A gente conseguiu fechar bem a entrada da área, tanto que o Lucas não tinha feito defesa nenhuma, mas infelizmente em um vacilo nosso eles conseguiram fazer o gol, em um dos nossos poucos erros de posicionamento. E aí o nosso time teve uma postura não muito legal naqueles 10 minutos finais, nós nos perdemos um pouco”, afirmou o treinador.

Sobre a segunda etapa, Léo Condé sofreu com a expulsão de Matheus Gonçalves, que tinha entrado há dois minutos. Assim, o comandante sofreu com a quebra de estratégia, o que, segundo o mesmo, acabou freando a reação do Vitória. Entretanto, Condé preferiu não "crucificar" o atleta, que segundo o treinador, tem consciência do erro.

"Infelizmente, logo que entrou acabou expulso e acabou freando a nossa reação (...) O jogador já tem consciência de que errou. A gente alerta para os demais. Mas vamos conversar com o jogador, experiente e sabe que errou. Não vamos crucificar ele”, disse Condé.

O próximo confronto do Vitória será no sábado, contra o Fortaleza, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Assim, precisando vencer para voltar à zona de classificação do grupo A, Léo Condé afirmou que, apesar da dificuldade, irá buscar os bons resultados para voltar a zona de classificação.

“Agora, realmente, em termos de classificação, dificultou um pouco. Temos duas rodadas pela frente e vamos tentar buscar um bom resultado fora e depois confirmar em casa para continuarmos na briga”, garantiu o treinador.