Como visitantes, Bahia e Vitória possuem aproveitamentos distintos | A TARDE

Na temporada 2024, tanto Bahia, quanto Vitória, possuem um aproveitamento alto, mas quando o assunto passa a ser jogos fora de casa, a diferença entre as duas equipes é escancarada.

Isso porque no ano, o Esquadrão já disputou 10 jogos, vencendo seis, empatando duas vezes e saindo derrotado em duas ocasiões, já o Leão jogou 9 partidas, ganhou apenas três, empatou duas e perdeu em quatro oportunidades.

Portanto, de acordo com um levantamento feito pelo Sofascore, aplicativo de estatísticas, dentre todas as 20 equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, Bahia e Vitória estão em pontas totalmente opostas da tabela.

Leia mais:

Ba-Vi da Fonte Nova tem resultado diferente, mas reforça padrões

Efeito Ba-Vi: Tricolor se classifica e Vitória sai do G-4

Na quinta colocação, com 67% de aproveitamento jogando fora de seus domínios, está o Tricolor de Aço, dividindo o posto com Flamengo, Athletico e Palmeiras, atrás apenas de Cuiabá, Atlético Goianiense, Internacional e Cruzeiro.

Já o Leão da Barra aparece um pouco mais embaixo na tabela, na penúltima posição, com apenas 41% de aproveitamento, à frente apenas do Juventude, que possui míseros 37% de aproveitamento fora de casa.