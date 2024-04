Condé exalta desempenho da equipe: “Resultado muito importante" | A TARDE

O Leão da Barra segue vivo na Copa do Nordeste de 2024 após conquistar um grande resultado contra o Fortaleza, jogando fora de casa. Na noite deste sábado, 23, os comandados por Léo Condé viajaram até a capital cearense em busca dos três pontos, para recuperar a vaga no G-4 do Grupo A do Nordestão, e cumpriram com a missão, vencendo o Leão do Pici por 1 a 0, com o único gol do jogo sendo marcado por Matheusinho, de pênalti.

Apesar de estar jogando na Arena Castelão, casa do Fortaleza, e do baixo aproveitamento quando se trata de jogos longe do Barradão, o Leão da Barra não se sentiu intimidado pelos cearenses e partiu para cima, jogando melhor do que os mandantes em grande parte do jogo.

Após o apito final, Léo Condé concedeu coletiva de imprensa e falou sobre a importância de conquistar este resultado: “Resultado muito importante, contra um adversário de Série A, não só em razão disso, mas também porque o Fortaleza vem fazendo boas campanhas nos últimos anos, disputando Libertadores e final de Sulamericana, então realmente enfrentamos uma grande equipe e conseguimos um resultado expressivo fora de casa, contra um time muito bem treinado. Isso eleva nossa confiança e mostra que a gente está no rumo certo, dentro daquilo que a gente pensa como equipe”.

“Uma grande partida nossa. A gente teve uma boa posse de bola, talvez não tão agressiva, mas a gente teve o controle do jogo no primeiro tempo, apesar da equipe ter cansado um pouco no final do primeiro tempo, o que era, de certa forma, natural, até por conta da forma que foi o clássico e também pela viagem, mas voltamos para o segundo tempo bem, e quando a gente começou a perceber que poderíamos ganhar o jogo, que o adversário começou a se lançar e ceder espaço, colocamos velocidade com o Zé Hugo de um lado e jogamos o Matheus para o lado esquerdo deles”, destacou o treinador rubro-negro.

Ainda durante a resposta, Condé frisou as mudanças estruturais feitas na equipe para este duelo: “Nós mudamos um pouco a estrutura em relação ao último jogo, mas foram praticamente os mesmos jogadores. Adiantamos um pouco mais o Rodrigo, fixamos mais um pouco o PK e trabalhamos com o Matheus fazendo a função de meia-ponta pela esquerda, já que a gente tinha que fechar os avanços do Fortaleza pelo lado direito deles, que é muito forte”.

O treinador do Leão também foi questionado sobre qual foi o fator determinante para a vitória dentro do Castelão: “Um pouco de tudo, mas primeiramente, a superação. A equipe estava muito cansada, muito desgastada mesmo”.

Léo Condé também salientou o esforço dos jogadores para cumprir o que foi demandado taticamente para eles: “Segundo ponto foi que os jogadores cumpriram muito bem aquilo que a gente planejou para o jogo, tirando os espaços que o time do Fortaleza está acostumado a usar, além de conseguir anular as jogadas de lado de campo, com o Bruno Pacheco e o Marinho”.

“Com a bola, eu acho que a gente fez um dos nossos melhores jogos em termos de posse de bola. Nós tivemos o controle do jogo a todo momento, contra uma equipe que tem uma agressividade muito grande de marcação, mas que encontraram dificuldade para marcar nossa equipe”, afirmou o técnico do Esporte Clube Vitória.