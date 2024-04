Há 10 jogos sem perder, Bahia tem melhor sequência da 'Era Ceni' | A TARDE

Após vencer o Maranhão pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, o Bahia alcançou a marca de 10 jogos sem perder, a melhor sequência desde a chegada do treinador Rogério Ceni. Neste período, o Esquadrão se consagrou líder do Campeonato Baiano, garantiu a melhor campanha do Nordestão e já tem vaga na 3ª fase da Copa do Brasil.

A última derrota do Super-Homem ocorreu na 7ª rodada do Baianão, quando enfrentou o Vitória no Barradão e sofreu com o placar de 3x2, no dia 18 de fevereiro. Deste então, o torcedor do tricolor é só alegrias! Nos últimos 10 jogos, venceu nove e empatou um, pela Copa do Brasil, contra o Caxias, e venceu nos pênaltis.

Ao todo, o Bahia tem 93,3% de aproveitamento, que mais parece com 100%, já que avançou de fase no único empate sofrido. Nos 10 jogos, foram 21 gols marcados e seis sofridos, uma média de 2,1 por jogo a favor e 0,6 contra. Oscar Estupiñan é o artilheiro do período com quatro gols somados, à frente de Rafael Ratão e Thaciano, com três gols cada.

Atrás do recorde!

Assim, com os resultados positivos, o Bahia iguala a sequência de 2020, quando conseguiu ficar sem ser derrotado por 10 partidas. Agora tentará igualar a campanha de 2017, quando não perdeu por 11 jogos seguidos.

O próximo confronto do Esquadrão será contra o Botafogo-PB, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será na quarta-feira, 27, às 21h30. Vale lembrar que a equipe de Rogério Ceni já está classificada com a melhor campanha da competição, com 18 pontos somados.