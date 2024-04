Biel recebe terceiro amarelo e desfalca o Bahia na Copa do Nordeste | A TARDE

Biel está fora do jogo do Bahia na quarta-feira, 27, contra o Botafogo-PB, que encerra a participação do Tricolor na primeira fase da Copa do Nordeste. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo diante o Maranhão, e por isso está suspenso.

Sem poder contar com o camisa 11, o técnico Rogério Ceni pode optar por Ademir, Rafael Ratão ou utilizar Luciano Juba na linha de ataque. O Bahia não deve utilizar nenhum titular contra o Belo, pois já está classificado para as quartas de final com a melhor campanha do Nordestão.

Sem Biel, o Bahia faz seu último duelo na fase de grupos da Copa do Nordeste às 21h30 desta quarta, contra o Botafogo-PB. A partida será realizada no Almeidão, em João Pessoa.