Antigo Jacobinense retorna para Jacobina na Série B do Baiano

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, na noite desta segunda-feira, 10, que o antigo Jacobinense está de volta à Jacobina. Isso significa que o Itapetinga, a partir da 3ª rodada da Série B do Campeonato Baiano, mandará seus jogos no Estádio José Rocha.

A ideia inicial era mandar os jogos na cidade de Itapetinga, no Primaverão, mas conforme apuração do Portal A TARDE, a secretaria de esportes do município não enviou a documentação necessária para que o estádio fosse liberado. O clube chegou a alugar um imóvel próximo ao estádio para que os jogadores de fora da cidade ficassem alojados e para facilitar o acesso deles aos treinamentos.

A reportagem ainda apurou que quatro estádios foram oferecidos ao Itapetinga, para que o clube pudesse mandar os jogos durante a disputa da Série B: Pituaçu, em Salvador, Arena Cajueiro, em Feira de Santana, Agnaldo Bento, em Porto Seguro, Waldomiro Borges, em Jequié, e o José Rocha, que foi escolhido.

Jequié chegou a ser escolhida para o primeiro duelo do Itapetinga, o empate em 1 a 1 com o Feirense na rodada de estreia. Na 2ª rodada, o clube vai visitar o Fluminense de Feira no Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 19h de quinta-feira, 13.



Vale lembrar que o Itapetinga disputa a Série B do Campeonato Baiano em parceria com a OnSoccer, empresa que administrava o Jacobinense. As equipes estão em processo de mudança no registro, por isso a inscrição na FBF ainda conta com o nome do extinto time de Jacobina.

O jogo que marcará a estreia do Itapetinga em Jacobina será no dia 16 de junho, às 15h, contra o Leônico. Procurada pela reportagem, a diretoria do Itapetinga preferiu não se pronunciar sobre a mudança.