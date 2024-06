Anunciado pelo Cruzeiro, Dudu permanece no Palmeiras; entenda

Dudu durante treinamento na academia de futebol do Palmeiras - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Mesmo após o anuncio oficial por parte do Cruzeiro, o atacante Dudu deve permanecer no Palmeiras. Após reuniões na madrugada deste domingo, 16, entre o estafe do jogador e a diretoria alviverde, a tendência é que o negócio com o clube mineiro não dê continuidade.

De acordo com o Jornalista Francisco De Laurentiis, da ESPN Brasil, o jogador teria informado a diretoria que desistiu e quer permanecer no Verdão.

Apesar de ter confirmado tudo com o Cruzeiro, Dudu ainda não assinou nenhum vínculo com o Cruzeiro, muito menos a rescisão com o Palmeiras. Membros da Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, se reuniram com o jogador que afirmou que não seguirá com a transferência. O camisa 7 tem contrato com o clube paulista até o fim de 2026.

O Cruzeiro ofereceu 4 milhões de dólares, o equivalenter a R$ 21,5 milhões na nossa moeda, o que foi prontamente aceito pela diretoria palmeirense, que não esboçou dificuldades em liberar Dudu. Em entrevista a Rádio Itatiaia, Alexandre Matos, executivo de futebol da Raposa, revelou que Dudu procurou a diretoria cruzeirense querendo mudar de ares e que o negócio estava em estágio avançado.

"Dudu procurou o Cruzeiro, dizendo que queria nos ares. Ele comunicou o Palmeiras várias vezes, o treinador, o diretor... na tarde de hoje, chegamos a esse acordo. Antes de fazer o anúncio, o Palmeiras confirmou com Dudu e nos mandou o documento assinado. Os exames médicos estão marcados, com o Palmeiras já o liberando pra fazer os exames. Falei com a Leila, ela me disse que não volta atrás e que o negócio está feito", disse.



Considerado um dos ídolos recente do time alviverde, o camisa 7 disputou 433 jogos pelo verdão e fez 88 gols. Conquistou a Copa do Brasil (2015), o Campeonato Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023), da Libertadores (2020 e 2021), do Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), da Recopa Sul-Americana (2022) e da Supercopa do Brasil (2023).