Ao lado de Popó, Bambam celebra sucesso da luta: "maior da história" | A TARDE

Após muitas provocações e uma luta que durou menos de um minuto, Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam apareceram juntos celebrando o Fight Music Show 4, evento que teve o embate entre os dois no card principal, realizado em São Paulo na noite deste sábado, 24.

“Lutei com essa fera aqui, a mão do cara é pesada demais. Whindersson aguentou bem. Maior evento que já teve na história do Brasil em número de visualizações, internet, instagram, o patrocínio bombou…”, disse o ex-BBB. “Esse cara me provocou muito, perturbou muito”, rebateu Popó.

Na sequência, as pessoas em volta gritaram o nome de Bambam como forma de homenagear o empresário.