Veja como ficou Bambam após a luta contra Popó: "tentei lutar" | A TARDE

Após ser nocauteado em 36 segundos pelo tetracampeão de boxe, Acelino Popó Freitas, o ex-BBB, Kleber Bambam, utilizou as redes sociais para comentar sobre a luta. "Popó é um tetracampeão. O cara já defendeu título mundial 10 vezes, pra mim foi uma honra. Subi tranquilo, tentei lutar com o cara, sim. Tomei os golpes, sim. O cara pega forte, pega duro. O foguete tá ligado. Tô aqui bem. Nenhuma lesão", disse o digital influencer.

Também nas redes sociais, Popó comemorou a surra que deu no adversário. A luta foi realizada na noite deste sábado, 24, na Vibra São Paulo, arena na capital paulista.



Em vídeos publicados em sua página oficial, Popó, aparece entrando no vestiário logo após nocautear o adversário. A comemoração é uma resposta para Bambam que disse que iria acertar um 'foguete' e derrubar o tetracampeão: "O foguete falhou", gritou Popó.

A luta

A principal luta do Fight Music Show 4 entre Popó e Bambam durou exatamente 36 segundos. O ex-campeão mundial foi com tudo pra cima e acertou uma sequência de socos que levou o ex-BBB ao solo pela primeira vez. Bambam até se levantou e tentou continuar lutando, mas não teve como.

O tetracampeão mundial de boxe aplicou dois knockdowns e não deixou Bambam em condições de seguir na luta. O árbitro a encerrou o combate e o declarou vencedor por nocaute técnico.

Mesmo com a luta tendo tido um clima bastante tenso, o pós luta foi tranquilo entre as duas equipes, mas Popó aproveitou a entrevista para cutucar o rival.

"Deus escreve certo pelas linhas certas. Quatro dias atrás fez 24 anos que lutei aqui. Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. O que ele me provocou, ele me provocou demais. Tem que dar o mérito para ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, eu era a âncora ali só pra derrubar ele", disse o ex-campeão.

Ele finalizou dizendo ainda: "Não sou seu amigo e nem quero ser seu amigo, você me desrespeitou muito. Você desrespeitou o boxe, o meu esporte. Me respeita, respeita minha família. Tenha certeza que essas porradas que você tomou aqui, me deu até as costas de tão frouxo que você é. Queria que você trocasse comigo. Você falou que era um foguete, foi um foguete frouxo, que voltou de ré".

Confira como ficou Bambam após a luta: