FAZENDO HISTÓRIA

Aos 18 anos, João Fonseca é um dos 10 melhores tenistas brasileiros

Eliminação de algoz na semifinal do Masters de Cincinatti coloca o carioca na 44ª posição do ranking

Redação

Por Redação

17/08/2025 - 12:51 h
João Fonseca vem galgando posições no ranking mundial de tênis
João Fonseca vem galgando posições no ranking mundial de tênis

Prestes a completar 19 anos, o carioca João Fonseca será confirmado oficialmente na próxima terça-feira como número 44 do mundo, o melhor ranking da carreira. Aos 18 anos de idade, ele já é o 9º melhor brasileiro em todos os tempos no ranking masculino. E o mais jovem.

Flávio Saretta alcançou a mesma classificação em 2003, aos 23 anos. João soma 1.095 pontos e pode galgar novas posições no US Open, o Aberto dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam da temporada, que acontece ea partir de 24 de agosto em Nova York.

Como não tem pontos a defender, uma simples vitória servirá para avançar outros degraus. No Master de Cincinatti, João chegou à 3ª rodada e foi eliminado pela surpresa do torneio, o francês Tèrrence Atmane.

Presente

A derrota de Atmane na semifinal para o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner ajudou Fonseca a chegar à 44ª posição do ranking. João, que começou o ano como 145 do mundo, faz aniversário na quinta-feira e pode comemorar os 19 anos com mais de 100 posições conquistadas apenas este ano.

Jannik Sinner avalia Cincinnati: ‘Difícil jogar um bom tênis’
Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca sonha com topo do mundo

O seu desempenho em Nova York pode levá-lo a superar Carlos Kyrmayr, 36º em 1981, Jaime Oncins, 34º em 1993, e Marcos Hocevar, 30º em 1983. Nada impossível para omais jovem brasileiro a alcançar o top 50, feito obtido em julho. João também é o mais jovem integrante do atual top 100 mundial e o segundo mais novo do top 200.

x