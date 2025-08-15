Menu
HOME > ESPORTES
CRITICOU

Jannik Sinner avalia Cincinnati: ‘Difícil jogar um bom tênis’

Tenista número 1 do mundo enfrenta Félix Auger-Aliassime nesta quinta

Redação

Por Redação

15/08/2025 - 8:00 h
O italiano Jannik Sinner é o tenista número 1 do mundo
Tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner reclamou das condições climáticas no Masters 1000 de Cincinnati após avançar às quartas de final. O italiano venceu o francês Adrian Mannarino na última quarta-feira, 13, em partida interrompida por quase três horas devido à chuva.

"Acho que já disse isso no ano passado, mas é muito difícil jogar um bom tênis em Cincinnati. Às vezes venta, outras vezes chove e, de repente, o sol aparece. É preciso manter o foco mental" disse em entrevista ao Tennis Channel.

Apesar do atraso e das mudanças no clima, Sinner garantiu vaga nas quartas de um Masters 1000 pela nona vez seguida, marca essa que, desde 1990, só foi alcançada por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

O Jannik Sinner volta à quadra nesta quinta-feira, 14, por volta das 16h, para enfrentar o canadense Félix Auger-Aliassime. Ele busca seu terceiro título na temporada, após conquistar o Aberto da Austrália e Wimbledon.

x