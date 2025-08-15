Menu
HOME > ESPORTES
NOVIDADE

Ex-Ba-Vi, zagueiro e atacante reforçam time de várzea no interior da Bahia

Atletas foram anunciados com status de grandes contratações

Marcello Góis

Por Marcello Góis

15/08/2025 - 7:19 h
Imagem ilustrativa da imagem Ex-Ba-Vi, zagueiro e atacante reforçam time de várzea no interior da Bahia
-

Dois velhos conhecidos do futebol baiano vão voltar aos gramados. Mas, desta vez, vão atuar no futebol de várzea. O zagueiro Kanu, de 41 anos, e o atacante Rogério, de 34, foram anunciados como reforços do Gideões Esporte Clube, de Aporá, que disputa competições regionais no interior da Bahia.

O clube fez questão de destacar a chegada do "Neymar do Nordeste", na qual considerou a maior contratação da sua história: "Rogério não vem só para jogar. Ele vem para revolucionar a história do Gideões e colocar nosso futebol de várzea no mapa!”, publicou nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por GIDEÕES E.C⚽🥅🙏🏻🙌 (@gideoesesporteclube)

Kanu também foi festejado pelo clube de Aporá, que o enalteceu: "O muro está erguido. A defesa agora tem dono", escreveu na postagem.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por GIDEÕES E.C⚽🥅🙏🏻🙌 (@gideoesesporteclube)

Vale salientar que Kanu estava aposentado desde novembro de 2024. Pelo Vitória, atuou em duas passagens (2015 e 2016-2018), conquistando o acesso à Série A em 2015 e o título baiano de 2017.

Foram 124 jogos e 16 gols com a camisa rubro-negra, além de passagens por Juazeirense e Jacuipense no futebol baiano, além de passagens no futebol português e belga.

Rogério também deixou sua marca no Barradão. Em 2015, marcou 10 gols em 27 jogos, antes de ser negociado com o São Paulo. Em 2019, defendeu o Bahia, mas sem o mesmo brilho.

Passou por Ceará, Juventude e Sport no Brasil. No futebol internacional jogou por Pumas, do México, e Al Dhafra, dos Emirados Árabes. Seu último clube foi o Fluminense de Feira.

Tags:

futebol de várzea Gideoes Esporte Clube Kanu Neymar do Nordeste Rogério

Ver todas

