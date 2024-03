Após abandonar o pornô, Elisa Sanches quer ser árbitra de futebol | A TARDE

Explorando novos ambientes, a ex-atriz pornô Elisa Sanches sonha em se tornar árbitra de futebol após deixar o mundo das gravações eróticas. Apesar de sentir medo de como as outras pessoas vão reagir ao observá-la apitando um jogo, a modelo não quer deixar o desejo morrer.

Morando no Rio de Janeiro, Elisa admitiu que irá se inscrever na próxima turma de uma escola de arbitragem e também pretende fazer parte da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

“O meu maior medo é o preconceito no campo. É a única coisa que me impede hoje. Sempre foi meu sonho de infância, mas a vida me deixou esquecer disso. Coloquei como meta que esse ano eu iria me inscrever e começar, finalmente, meu curso para ser árbitra de futebol", revelou a modelo.

Aos 42 anos, Elisa pode se tornar a primeira ex-atriz pornô a ser árbitra de futebol e garantiu que está se preparando fisicamente para o novo trabalho. "Me sinto pronta e de bem com o meu corpo para ir para o campo. Me vejo em um futuro brilhante como árbitra. Quero estudar bastante para as provas e passar de primeira", afirmou.

Todos conhecem a grande fama de Elisa Sanches no pornô, mas poucos sabem que a modelo já até atuou como árbitra durante um jogo beneficente em 2020, na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro.

A partida tinha como objetivo arrecadar alimentos para instituições de caridade em situações precárias devido à pandemia de Covid-19, mas naquele momento Elisa sentiu a emoção de estar em campo apitando um jogo de futebol.

Elisa Sanches em jogo beneficente | Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Lembro com muito carinho desse dia tão especial na vida. Eu estava realizando um sonho - mesmo que não oficialmente, mas pude sentir um gostinho de como é ser árbitra em campo", relembrou.

Com muitos anseios a respeito da futura profissão e como será recebida em um meio tão masculino, a ex-atriz pornô garantiu estar preparada para tudo. "Seria a realização de um sonho. Confesso que, às vezes, penso se os jogadores e o público me respeitariam. Sou mulher e ex-atriz pornô, então tenho que estar preparada para tudo, mas ainda estou muito animada. Já dei meu primeiro passo, que foi a escolha da minha escola e organização financeira", finalizou.