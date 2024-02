Após ajuda psicológica, Richarlison retoma brilho e alcança artilharia | A TARDE

Após mais uma boa atuação na Premier League, Richarlison alcançou a marca de 10 gols na competição e atualmente é o brasileiro que mais balançou as redes nas principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). Neste domingo, o Pombo marcou duas vezes no empate entre Tottenham e Everton, ex-clube do jogador, que finalizou em 2x2.

Vale lembrar que, o bom momento veio após o camisa 9 afirmar que estava procurando ajuda psicológica por estar passando por problemas pessoais, no qual afetavam o desempenho profissional do jogador. A situação de Richarlison explodiu quando o mesmo chorou no banco da Seleção Brasileira após não conseguir marcar contra a Bolívia, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na atual temporada do Campeonato inglês, o Pombo deu a volta por cima e já soma 9 gols nos últimos nove jogos, sendo o vice-artilheiro do Tottenham, atrás de Son Heung-min, com 12 gols. Erling Haaland, do Manchester City, e Mohamed Salah, do Liverpool, dividem a artilharia da competição com 14 gols.

Entre os brasileiros, o Pombo está na frente de João Pedro (8 gols), Matheus Cunha (6 gols), Douglas Luiz (6 gols), Gabriel Jesus (4 gols) e Gabriel Martinelli (4 gols), ambos da Premier League. Além deles, Rodrygo (7 gols), Vinícius Júnior (6 gols), William José (6 gols) e Savinho (5 gols), todos do Campeonato espanhol, completam a lista.