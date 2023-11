Após bloqueio, Justiça encontra R$ 18 mil na conta de Ronaldo Fenômeno | A TARDE

Sócio majoritário do Cruzeiro e do Valladolid-ESP, Ronaldo Fenômeno é alvo de ação judicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) encontrou apenas R$ 18 mil em suas contas bancárias. O ex-jogador da seleção brasileira é considerado bilionário. As informações são do Portal Metrópoles.

Segundo o processo, o TJSP determinou que Ronaldo deveria R$ 1 milhão em seus ativos financeiros bloqueados. A Justiça ficou surpresa com os valores irrisórios encontrados nas contas do Fenômeno. Os credores que moveram a ação acusam o dirigente de blindagem de seu patrimônio, avaliado em mais de R$ 1 bilhão.

Os valores foram bloqueados em março de 2023, por conta de uma ação de cobrança de um fundo de investimentos contra a empresa Liv Drinks Distribuidora de Bebidas, que Ronaldo é detentor de 25%. A dívida, que começou a ser cobrada em 2018, era no valor de R$ 640 mil. Devido aos juros e correções monetárias, o valor está na casa de R$ 1 milhão.

Segundo a publicação, o credor conseguiu uma decisão favorável da Justiça para que Ronaldo, em pessoa física, também seja cobrado. Os advogados do Fenômeno informaram que a condenação ainda não está confirmada.