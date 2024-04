Após briga generalizada, jogo do Nordestão pode ter portões fechados | A TARDE

A partida entre Sport e Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, pode acontecer com portões fechados. Após briga generalizada na final do Campeonato Pernambucano e o caso de ataque ao ônibus do Fortaleza, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) recomendou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva que a decisão ocorresse sem torcedores presentes nas arquibancadas.

A partida entre o líder do grupo A e o 4° do grupo B está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, 10, ainda sem horário definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo ofício assinado pelo PMPE, Ivanildo César Torres de Medeiros, as autoridades de Pernambuco não garantem a segurança para os profissionais e torcedores presentes nos jogos. Intimada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a Polícia do estado e a Federação Pernambucana de Futebol estão avaliando a possibilidade de jogar com portões fechados ou em outra localidade.

A possibilidade surgiu após a Federação Cearense garantir que Pernambuco, estado onde ocorrerá o jogo, não promete segurança aos envolvidos na partida. A FCF citou o ataque ao ônibus do Fortaleza envolvendo torcedores do clube rubro-negro, após partida válida pela Copa do Nordeste.

Desta forma, apesar de, inicialmente, afirmar que a PMPE está apta para realizar o evento, o comandante pondera que há uma "gestão de risco aplicada ao contexto genérico da atividade do futebol". Assim, Ivanildo sugere que a partida ocorra sem torcedores, diante da "situação política dos clubes" e presença de torcidas organizadas do time mandantes e visitantes.