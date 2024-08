Após cinco anos, Brasil volta à Brasília para encarar o Peru

Mané Garrincha sediará partida pelas Eliminatórias - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Depois de cinco anos, os torcedores de Brasília terão a chance de ver a Seleção Brasileira em ação novamente. O Brasil enfrentará o Peru no Estádio Nacional Mané Garrincha, em uma partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, marcada para o dia 15 de outubro, às 21h45.

A última vez que a Seleção Brasileira Masculina jogou com torcida presente na capital federal foi em um amistoso contra o Catar, antes da Copa América de 2019, quando o Brasil venceu por 2 a 0. Dois anos depois, a equipe voltou ao Mané Garrincha para enfrentar a Venezuela, saindo vitoriosa por 3 a 0, mas sem a presença de público devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Leia mais:

Com o anúncio do retorno ao Mané Garrincha, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) expressou seu agradecimento ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, aos administradores da arena e ao presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos, pelo apoio na realização do evento. Brasília atendeu a todas as exigências da CBF para sediar a partida, oferecendo centros de treinamento de alto nível, uma rede hoteleira robusta e uma das maiores malhas aéreas do país para facilitar o acesso de torcedores e delegações.

Reinaugurado em 2013 para sediar partidas da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, o Estádio Nacional Mané Garrincha é considerado um dos estádios mais modernos do Brasil. Com capacidade para aproximadamente 72.851 espectadores, a arena foi palco da abertura da Copa das Confederações e de sete jogos do Mundial de 2014, consolidando-se como um dos principais estádios do país.