Após reclamação de Fábio Mota, CBF convoca reunião sobre arbitragem

Representantes das federações estaduais e representantes dos clubes durante sorteio da Copa do Brasil - Foto: Staff Images | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), liderada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, convocou uma reunião para esta sexta-feira, 23 de agosto, na sede da entidade, com o objetivo de discutir questões relacionadas à arbitragem no futebol brasileiro.

O encontro será realizado após pronunciamento de Fábio Mota, presidente do Vitória, que criticou a atuação da arbitragem contra o Vitória, especialmente na partida diante do Cruzeiro. O duelo terminou empatado após um lance polêmico com toque de mão de um jogador cruzeirense, gerando revolta.

Foram chamados para a reunião representantes das federações estaduais filiadas à CBF, além dos clubes das Séries A e B. Participarão do encontro o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, e o gerente técnico do VAR, Péricles Bassols, além de outros integrantes da comissão de arbitragem. O objetivo é coletar sugestões, esclarecer dúvidas e debater melhorias relacionadas à arbitragem no cenário do futebol nacional.

Além do encontro presencial desta sexta-feira, a CBF anunciou a criação de reuniões permanentes em formato virtual, que serão realizadas todas as segundas. Nesses encontros, um representante de cada federação e um representante de cada clube que atuou na rodada imediatamente anterior poderão participar.