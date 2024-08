Fábio Mota diz que árbitros "têm medo de apitar contra o Botafogo"

Presidente rubro-negro fez revelação em entrevista no Youtube - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

E o presidente do Vitória, Fábio Mota, segue indignado com a arbitragem no futebol brasileiro. Um dia após a polêmica no gol de empate contra o Cruzeiro, o mandatário rubro-negro concedeu entrevista ao programa De Primeira, no Youtube. Ele declarou que os árbitros no Brasil entram em campo pressionados ao apitar jogos do Botafogo, devido às declarações de John Textor sobre a lisura dos profissionais.

Na live, Mota diz que sofreu com erros de arbitragem nos confrontos contra o time carioca na temporada. Para ele, os juízes já trabalham com o psicológico abalado por conta da pressão do dono da SAF do alvinegro.

"Entrando na parte do presidente do Botafogo, depois daquelas declarações, os árbitros entram em campo contra os adversários do Botafogo já preocupados como é que vão marcar. Eu sofri isso aqui na pele, tivemos um gol anulado aqui com dois minutos de jogo contra o Botafogo, um gol claro", disse Mota inicialmente.

"Fizemos a representação e mostramos na CBF. Na Copa do Brasil, enfrentamos o Botafogo e fomos eliminados também com outro gol aqui. Com as declarações do presidente do Botafogo, hoje todo mundo tem medo de apitar contra o Botafogo. Já entra psicologicamente abalado, não tenho dúvida nenhuma de dizer isso aqui. Isso já ficou claro", complementou o presidente.

O Leão da Barra empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro no Barradão. Na jogada do gol de empate do time mineiro, a bola bate no braço do volante Mateus Pereira. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado. A situação revoltou o presidente Fábio Mota, que teceu duras críticas em um pronunciamento após a partida, onde exigiu a profissionalização da arbitragem no Brasil.