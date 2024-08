Polêmica no Barradão: Veja o posicionamento do VAR no gol do Cruzeiro

VAR considerou legal o lance polêmico com o volante Mateus Henrique do Cruzeiro - Foto: Reprodução / Sportv

A CBF divulgou nesta terça-feira, 20, o vídeo com a análise do lance que originou o gol de empate do Cruzeiro no jogo contra o Vitória, em partida realizada na noite da última segunda-feira, 19, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Vitória abre 2 a 0 no Cruzeiro, mas sofre empate em lance polêmico

>> Fábio Mota critica árbitro e VAR: "Escandaloso e vergonhoso

O árbitro Marcelo de Lima Henrique foi informado pelo VAR que não tinha definição se a bola pegou no braço esquerdo do volante Mateus Henrique no início da jogada. Após a verificação, o árbitro de vídeo confirmou que o gol foi legal.

"Checado, tudo ok. Não tem nada que defina que parece que pega na região não permitida, ok?!", relata o árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins.

No lance do gol, gerou-se uma dúvida sobre um possível empurrão do atacante cruzeirense Dinneno no volante Léo Naldi, do Vitória. Após as reclamações dos jogadores do Vitória, Marcelo de Lima Henrique confirma que não ocorreu infração.

"Mão de referência não é pênalti, não é falta", disse o árbitro central.

Pivô de toda a polêmica, Mateus Henrique foi perguntado pelos repórteres na zona mista se a bola tinha pegado em seu braço. O cruzeirense se esquivou e disse que o VAR seria o principal responsável por validar o lance.

Confira o vídeo com a análise: