Governador diz que Vitória foi prejudicado contra o Cruzeiro: "Todo mundo viu"

Vitória empatou com o Cruzeiro no Barradão - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A polêmica da partida entre Vitória x Cruzeiro chegou também no governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). A declaração do gestor aconteceu nesta terça-feira, 20, durante evento de entrega de novas ambulâncias da Secretaria de Saúde (Sesab).

Jerônimo esteve no estádio Manoel Barradas (Barradão) durante a partida na segunda-feira, 19, e afirmou que o Vitória vinha fazendo uma grande partida até o momento da expulsão do zagueiro Neris, ainda no primeiro tempo.

Leia mais

Torcedores do Vitória são agredidos por membros da Bamor em São Marcos

Fábio Mota critica árbitro e VAR: "Escandaloso e vergonhoso"

"Eu estava no estádio e começamos bem, com dois gols, dava para fazer até mais. Mas a expulsão do zagueiro desestabilizou toda a partida e já dava para sentir como seria o segundo tempo. O Cruzeiro jogou muito. O Vitória se retrancou e prejudicou bastante. Uma pessoa a menos impacta muito no andamento do jogo", afirmou.

Jerônimo esteve no estádio Manoel Barradas (Barradão) durante a partida | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Quanto a polêmica no segundo gol da Raposa, que houve mão na bola do jogador alviceleste e também um possível empurrão no lance, Jerônimo disse que percebeu a situação, mas que já são "águas passadas".

"Deu pra ver tranquilamente uma mão e deu pra ver tranquilamente o jogador empurrando pelas costas o zagueiro. Faltou a malícia também do zagueiro, já tinha perdido a oportunidade, ele foi empurrado. Todo mundo viu. Se ele fizesse uma cena, talvez criasse uma polêmica, mas é jogo passado, paciência", completou.