"A gente fica chateado", declara Djian após empate com lance polêmico

Estephano Djian, auxiliar técnico de Thiago Carpini - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória ficou na bronca com a arbitragem após o empate diante do Cruzeiro na noite desta segunda-feira, 20. Depois de abrir 2 a 0 de vantagem no placar, o Rubro-Negro sofreu o empate na reta final, em lance que causou o enfurecimento de torcedores no Barradão.

No lance do gol, o volante Matheus Henrique, do Cruzeiro, domina a bola com a mão antes da conclusão da jogada. O árbitro de vídeo até analisou, mas não recomendou que o lance fosse revisto pelo árbitro de campo, que validou o gol. O auxiliar Estephano Djian, que substituiu Thiago Carpini, suspenso, ficou chateado com a situação.

“Era esse o sentimento dos atletas, mas aconteceu o empate, com direito a esse lance polêmico, como o presidente falou. A gente fica chateado, porque todo mundo que acompanhou a partida viu como foi. Se a imagem tivesse sido mostrada iria dar pra ver o toque de mão, fora o empurrão em Léo Naldi, que desestabilizou o jogador”, declarou Djian.

Leia mais:

>> Fábio Mota critica árbitro e VAR: "Escandaloso e vergonhoso"

>> "Foi o meu gol mais bonito", diz Alerrandro após bicicleta; assista

Mas para o auxiliar de Carpini, há pontos positivos na partida diante do Cruzeiro. Para ele, o importante é seguir com o bom desempenho do segundo turno para que o Vitória consiga alcançar o principal objetivo no fim da competição, que é a permanência na Série A.

“Eu destaco a luta dos nossos jogadores. Juntando a isso, o Thiago Carpini já veio aqui falar que fizemos outras grande partidas, mas não saímos nem com a vitória, nem com o empate, saímos derrotados. A gente bate muito na tecla de que é importante pontuar, é primordial. Fizemos até uma colocação interna com jogos que poderíamos pontuar melhor, como contra o Corinthians e o Flamengo. O importante é manter essa constância do segundo turno e seguir pontuando até o final do campeonato para que esses pontos não façam falta”, afirmou.

Agora Djian e Carpini terão uma semana para preparar a equipe para o duelo contra o São Paulo, que está marcado para as 18h30 de domingo, 25, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“A logística não muda, a gente tem uma semana inteira para trabalhar, vamos para São Paulo, voltamos, temos uma semana inteira para trabalhar e jogar em casa, depois saímos de novo… Em questão de logística não tem muita dificuldade, não. Mantemos do jeito que sempre foi feito e foi trabalhado”, concluiu Djian.