Textor diz que jogadores do Botafogo manipularam partida; entenda

John Textor, dono da SAF do Botafogo - Foto: André Durão

Recentemente envolvido em declaração polêmica a respeito do Bahia, o proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, está envolvido em mais uma bomba no futebol brasileiro. Segundo informado pelo empresário ao portal ge, jogadores do 'Glorioso' estiveram envolvidos em uma suposta manipulação de resultado no Brasileirão de 2023.

Textor revelou que um relatório produzido pela Good Game! identificou manipulação de resultados por parte de jogadores do Alvinegro no ano passado. Segundo o empresário, esses atletas não fazem mais parte da equipe. Atualmente, o time é comandado por Artur Jorge.

"Quando eu fiquei tão comprometido com isso [manipulação de resultados] e passei a acreditar nisso depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas [com base nisso]. Eu acreditei, certo? E então eu disse: preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. Porque as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que não conseguimos vencer. Então comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo", garantiu o empresário.

Leia mais:

Textor não deu maiores detalhes sobre os jogadores possivelmente envolvidos na manipulação de resultados.

"Não vou dizer. Porque eles merecem [se defender]... Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos, e agora é uma tecnologia ainda melhor. É chato, né? Porque eu conheço esses jogadores. Eles não estão mais na rotação" afirmou.



Ainda durante sua fala, o norte-americano cita mais uma vez o Bahia: "Eu não vou além disso. Com todo o respeito. Vocês estão sendo educados, vocês estão sendo bons jornalistas, mas eu entreguei essa evidência ao promotor. Então, é uma mensagem para todos os donos de times do mundo, eu não estou apontando apenas para você. Estou apontando para nós. Isso mostra quão prevalente a manipulação de resultados é. Então vamos parar de dizer que é sobre o jogo Botafogo contra Palmeiras, ou Grêmio ou Bahia".