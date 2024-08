Ceni rebate declaração polêmica de Textor sobre o Bahia; confira

Ceni em entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Após a derrota do Bahia para o Corinthians, a segunda seguida dentro da Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni foi questionado sobre a declaração polêmica do dono da SAF do Botafogo, John Textor, que na última semana citou o Bahia como um possível problema do futebol brasileiro por conta de investimentos do Grupo City.

Em entrevista ao ge.globo, o empresário norte-americano declarou: "Esse é meu aviso para Corinthians, Palmeiras, Flamengo... Se não fizermos algo, vamos acordar daqui a 70 anos, sob a atual estrutura administrativa, com as pessoas que estão aqui hoje, o Bahia vai ganhar o Campeonato Brasileiro em 17 de cada 20 anos", projetou Textor.

>> Cauly volta a jogar mal, mas é blindado por Ceni: "Será importante"

>> Bahia perde duas seguidas e Everaldo evita comentar: "Boca fechada"

Ceni tentou desviar do assunto, mas deixou claro que existem clubes que investimentos muito maiores que o Bahia, citando inclusive o Botafogo, que neste ano fez contratações acimas dos R$ 100 milhões.

"Essa parte é administrativa. Eu não tenho muito a comentar sobre isso. Tem equipes com orçamento dobrado do Bahia. O próprio Botafogo contratou muitos jogadores. Luiz Henrique fez gol ontem. Não entro muito nesse mérito. É uma democracia, cada um tem o direito de falar. Já temos muitos problemas na parte do futebol, não entro nessas decisões administrativas", falou o treinador.

Nos próximos dias, Bahia e Botafogo se enfrentarão três vezes, duas pela fase oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto acontecerá no Rio de Janeiro e a volta será na Arena Fonte Nova.