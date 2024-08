Corinthians rebate Fábio Mota após polêmica: "Declarações levianas"

Diretoria do presidente Augusto Melo se manifestou sobre as declarações do presidente do Vitória - Foto: Marcos Ribolli

As recentes declarações do presidente do Vitória, Fábio Mota, sobre um suposto favorecimento da arbitragem a Corinthians, Cruzeiro e Fluminense na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, geraram reações no Parque São Jorge. Nesta terça-feira, 20, a diretoria do Corinthians emitiu uma nota oficial em resposta às insinuações do dirigente rubro-negro.

Na nota, o Corinthians classificou as falas de Fábio Mota como "levianas e sem fundamento" e criticou a postura do presidente do Vitória, cobrando mais responsabilidade em suas declarações. "O Sport Club Corinthians Paulista repudia as declarações recentes do presidente do Esporte Clube Vitória que, de forma lamentável, insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte", manifestou-se o clube paulista.

A resposta do Corinthians foi divulgada poucas horas após as declarações de Fábio Mota, que se pronunciou após o empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro no Barradão. O resultado deixou o Vitória na zona de rebaixamento e tirou o Corinthians do Z4, o que motivou as críticas do dirigente baiano.

"É vergonhoso. O Cruzeiro, o Corinthians, o Fluminense não precisam disso para não cair. Será que é para o Vitória cair, porque é o que tem menor investimento? É isso que precisamos saber", questionou Mota ao comentar o resultado. Ele também lembrou de outras partidas em que, segundo ele, o Vitória foi prejudicado. "Fomos prejudicados contra o Botafogo em um gol anulado sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, quando o VAR chamou, e o árbitro não expulsou o jogador do Corinthians. Hoje foi um escândalo em todos os sentidos", acrescentou.

A principal reclamação de Mota diz respeito ao segundo gol do Cruzeiro, que garantiu o empate na partida de segunda-feira, 19. Segundo o presidente, houve um toque de mão de Matheus Henrique no início da jogada que culminou no gol de Dinneno. O lance foi revisado pelo VAR, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique manteve a decisão de validar o gol.



Confira a nota oficial do Corinthians na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista repudia as declarações recentes do presidente do Esporte Clube Vitória que, de forma lamentável, insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no Campeonato Brasileiro.

As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte.

O futebol, até pela sua representatividade, deve ser pautado pela integridade, pelo respeito e pelo fair play, tanto dentro quanto fora de campo.

Sugerir que um clube está sendo favorecido ataca a credibilidade da competição, gerando um clima destrutivo no esporte, prejudicial para todos os envolvidos – jogadores, torcedores, dirigentes e, sobretudo, para a essência esportiva que nos une.

É fundamental que as declarações feitas por figuras públicas sejam embasadas em respeito e, sobretudo, responsabilidade.

Todas as semanas, os clubes se sentem prejudicados pela arbitragem, o que mostra que o problema está associado à capacidade e preparação daqueles que deveriam, simplesmente, aplicar as regras do jogo, e não ao favorecimento de qualquer clube".