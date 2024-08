Osvaldo lamenta empate e dispara: "Se não for sofrido, não é Vitória"

Osvaldo abriu o placar do jogo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória entrou em campo com tudo no Barradão, nesta segunda-feira, 19, contra o Cruzeiro, e o atacante Osvaldo foi o responsável por abrir o placar na partida que terminou em 2 a 2. Com uma grande atuação no primeiro tempo, o Leão da Barra pressionou, jogou com linha alta e mostrou força ofensiva, mas acabou cedendo o empate após a expulsão de Neris.

Após o jogo, Osvaldo avaliou o desempenho da equipe e destacou a dificuldade da partida. "Cara, se não for sofrido não é Vitória, velho. Acho que fizemos o melhor primeiro tempo da Série A, na minha opinião, pressionando os caras, jogando com linha alta, tendo a chance de finalizar, o time jogando bem em cima," afirmou o atacante. Ele também lamentou a expulsão de Neris, que forçou o time a mudar a estratégia no segundo tempo.



Osvaldo fez questão de parabenizar a torcida, que não parou de apoiar o time. "Parabenizar o torcedor que continua acreditando na gente. Fizemos um excelente primeiro tempo, acho que o melhor resultado de hoje seria a vitória do Vitória," concluiu