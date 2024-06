Após deixar prisão, Daniel Alves volta ao futebol como intermediário | A TARDE

Condenado na Espanha a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, o ex-jogador Daniel Alves está de volta ao futebol, mas dessa vez fora das quatro linhas. Em liberdade provisória, o baiano tem atuado como um dos intermediários entre o jogador Pedro Lima, do Sport, e clubes da Europa, como Chelsea, Barcelona, Juventus e PSG. A informação foi divulgada pelo Portal UOL.

Com apenas 17 anos, Pedro Lima estreou no time profissional do Sport e virou titular absoluto na lateral direita da equipe. Tratado como joia da base, a intenção do Leão da Ilha é negociar o jogador por um valor recorde na história do clube. Em 2023, ele disputou o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira.

Pedro Lima, lateral do Sport | Foto: Dido Henrique | Reprodução | @pedrolima2_

De acordo com o UOL, fontes ligadas ao Sport e a empresários afirmaram que Daniel Alves está fazendo o meio-campo das negociações, inclusive participando de reuniões presenciais. A presença do lateral é considerada um trunfo para levar Pedro Lima a clubes grandes do futebol europeu. Em conversas privadas, o ex-atleta afirma que sua influência e contatos podem abrir as portas dos principais mercados europeus.

Atualmente, o contrato de Pedro Lima com o Sport tem validade até o fim de 2026 e tem uma multa rescisória para o futebol europeu de 15 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões). O preço de mercado gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 45 milhões).

