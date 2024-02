Após derrota, Brasil faz segundo jogo do quadrangular contra Venezuela | A TARDE

A Seleção Brasileira sub-23 de futebol masculino entra em campo nesta quinta-feira, 8, pela segunda rodada do quadrangular classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris, o Pré-Olímpico. Anteriormente, na primeira rodada, o Brasil perdeu e se complicou na busca pela vaga. Desta forma, uma derrota contra os venezuelanos acabaria, de uma vez por todas, com o sonho do terceiro ouro olímpico.

Na última rodada da fase de grupos, com o time B, o Brasil jogou contra a Venezuela e saiu derrotado por um placar de 3x1, apesar de ter se classificado como líder por ter vencido Bolívia, Colômbia e Equador. Em caso de desclassificação, a amarelinha repete os feitos de 1980, 1992 e 2004, quando não participou dos Jogos.

Sob a pressão de enfrentar um adversário conhecido e correndo o risco de ser eliminado, o técnico Ramon Menezes garantiu que a Seleção iria ganhar com equilíbrio e organização.

"Já enfrentamos a Venezuela, sabemos da atmosfera que envolve essa partida, da necessidade de ganhar. Mas a gente não vai ganhar de qualquer jeito, vamos ganhar na organização, no equilíbrio dentro de campo, e jogando futebol", disse Ramon ao ge.

No formato atual, das quatro seleções (Brasil, Argentina, Venezuela e Paraguai), apenas as duas melhores campanhas se classificam. Na primeira rodada, enquanto o Paraguai somou três pontos, Argentina e Venezuela empataram, garantindo um. Por isso, se for derrotada, a Seleção Brasileira só alcança três pontos, já a Venezuela vai á quatro e, pelo confronto direto, Argentina, com quatro, ou Paraguai, com seis, também ficam à frente.

Provável escalação: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme; Bruno Gomes, Andrey Santos e Alexsander; Maurício, John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, 8, com pontapé inicial previsto para às 20h (horário de Brasília). O confronto acontece no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, com transmissão no Sportv e no Globoplay, plataforma de Streaming da Globo.