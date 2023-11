Após derrotas, Lúcio Flávio deixa o comando do Botafogo | A TARDE

Lúcio Flávio não resistiu aos maus resultados dentro de campo e deixará o comando técnico do Botafogo. O clube carioca cedeu à pressão da torcida, que pedia a saída do treinador, e definiu que ele não comandará mais o time nesta reta final de Campeonato Brasileiro

No entanto, enquanto não houver acerto com um novo nome, o ex meio-campista botafoguense seguirá ocupando o cargo em Atibaia, onde a equipe se prepara para mais uma importante partida, dessa vez contra o RB Bragantino.

A SAF já iniciou o processo de procura por treinadores que aceitariam comandar o time nesta reta final de Brasileirão, mesmo sabendo que a chance de algum deles permanecer no cargo para a temporada de 2024 seja mínima, mesmo em caso de título.

Desde o apito final da partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira, 9, quando o Botafogo mais uma vez não conseguiu segurar a vantagem de 3 a 1, tomando a virada para a equipe gaúcha, que o clube tem feito contatos a procura de um novo técnico. A diretoria corre para ter um acerto ainda nesta sexta, mas, caso não haja tempo hábil, Lúcio Flávio comandará o time contra o Bragantino.

O futuro de Lúcio Flávio ainda é incerto dentro do clube, pois apesar da pressão externa cobrando a demissão do treinador, ainda existe a possibilidade dele ser realocado para o para o time B do Alvinegro, no qual estava no começo do Brasileiro, quando a equipe era comandada por Luís Castro.

A diretoria do clube social, que não tem ligação direta com a SAF, tem pressionado por mudanças desde a última segunda-feira, 6, quando o Botafogo perdeu o clássico contra o Vasco por 1 a 0. Dois nomes que ganharam força nos bastidores do clube foram os de Luxemburgo e Cuca, mas o departamento comandado por John Textor não fez contato oficial com a dupla.