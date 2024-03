Após mais um corte, baiano é convocado para a Seleção Brasileira | A TARDE

No dia do seu aniversário de 27 anos, o zagueiro Bremer, da Juventus, recebeu um grande presente. O baiano foi chamado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na data Fifa de março, quando o Brasil enfrenta Inglaterra e Espanha.

O anúncio da convocação de Bremer foi feito nesta segunda-feira, 18. Ele foi chamado após o corte do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, que se lesionou e se apresenta na tarde desta terça, 19.

"Já havia comunicado anteriormente que nós trabalhamos com uma lista um pouco mais extensa. Uma pré-convocação, podemos assim colocar, e novamente, no dia de hoje, tivemos mais uma baixa. Infelizmente, Gabriel Magalhães está desconvocado. Para o seu lugar, nós estamos chamando Bremer, da Juventus de Turim, da Itália", explicou Dorival.

O Brasil encara a Inglaterra neste sábado, 23, no Estádio Wembley, em Londres. Três dias depois, no Santiago Bernabéu, em Madrid, a adversária será a Espanha. Confira a lista com todos os convocados:

Goleiros:

Bento - Athletico-PR

Léo Jardim - Vasco

Rafael - São Paulo

Laterais:

Danilo - Juventus (ITA)

Yan Couto - Girona (ESP)

Ayrton Lucas - Flamengo

Wendell - Porto (POR)

Zagueiros:

Beraldo - PSG (FRA)

Bremer - Juventus (ITA)

Fabrício Bruno - Flamengo

Murilo - Palmeiras

Meio-campistas:

André - Fluminense

Andreas Pereira - Fulham (ING)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Pablo Maia - São Paulo

Atacantes:

Endrick - Palmeiras

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Pepê - Porto (POR)

Galeno - Porto (POR)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Richarlison - Tottenham (ING)

Savinho - Girona (ESP)

Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)