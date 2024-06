Após paralisação, Vitória libera check-in para duelo com o Atlético-GO | A TARDE

O Vitória abriu o check-in para os torcedores que pretendem estar presentes na partida contra o Atlético-GO, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida acontece neste sábado, 1º, às 16h, no Barradão.

Os sócios "Sou Leão da Barra", "Sou Colossal", "Sou Tradição" e "Sou sem Fronteiras" poderão confirmar a presença a partir desta segunda-feira, 27. Já os planos "Sou um Nome na História" e "Sou Vermelho e Preto", serão liberados na terça e na quarta, respectivamente.

A equipe rubro-negra, jogando em casa, busca o apoio dos seus torcedores para vencer a primeira no Brasileirão, com quatro derrotas e um empate, somando um ponto em cinco jogos. O adversário da 7ª rodada, por sua vez, também não venceu no campeonato e somou apenas um empate, estando uma posição atrás do Leão, na 19ª colocação.

