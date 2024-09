Após péssimo desempenho em Paris, Raygun se torna número um do mundo

Racheal "Raygan" Gunn viralizou após seus passos inusitados nas - Foto: Elsa/Getty Images

Após viralizar por causa da sua atuação controversa nas Olimpíadas de Paris 2024, a autraliana Racheal "Raygan" Gunn passou pela maior reviravolta da sua carreira. A dançarina de 37 anos, que virou meme devido à seu estilo peculiar no break dance, foi anunciada como a número um do mundo de acordo com o ranking mundial da federação internacional das modalidades de dança, a World DanceSport Federation.

Leia mais:

>> Brasil desembarca em Assunção para enfrentar o Paraguai

Durante as Olimpíadas, Raygun não conseguiu marcar nenhum ponto e, à frente apenas de um atleta desqualificado, terminou em penúltimo lugar. Sua performance fez com que a australiana se tornasse um dos tópicos mais discutidos na mídia global.

A dançarina participou do WDSF Oceania Championship, a competição que lhe deu a qualificação para os Jogos Olímpicos, e conquistou 1.000 pontos ao vencer o campeonato. Com a conquista, Rachael subiu ao topo do ranking mundial mesmo com o desempenho ruim nas Olimpíadas.



Na última quarta-feira, Raygun comentou que não chegou a assistir sua a apresentação inusitada de break dance. Questionada sobre a posição no ranking, a australiana rebateu:

"Fui a B-girl australiana mais bem classificada em 2020, 2022 e 2023. Fui convidada para representar em vários Campeonatos Mundiais... Então, o currículo está aí. Mas tudo pode acontecer em uma batalha".