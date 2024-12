Após prima ser presa, ex-mulher de Luiz Henrique se pronuncia

Carolina Andrade nega envolvimento com tentativa de vazamento de vídeos íntimos - Foto: Reprodução | Instagram

Carolina Andrade, ex-mulher do jogador do Botafogo, Luiz Henrique, emitiu um comunicado após sua prima ser presa acusada de tentativa de extorsão contra o atleta. Ela ameaçou divulgar vídeos íntimos do jogador. Segundo Carolina, ela não tem envolvimento com o caso, mas assim que soube, foi até a delegacia para colaborar com as investigações, e não há "qualquer indício de sua participação na suposta prática de extorsão".

"Ao tomar conhecimento de que seu nome estaria relacionado ao suposto envolvimento na tentativa de extorsão realizada em setembro de 2024 contra seu ex-companheiro Luiz Henrique, compareceu espontaneamente à delegacia de Antissequestro - DAS para colaborar com as investigações, disponibilizando todas as informações solicitadas pela autoridade policial", diz um trecho da nota da influenciadora.

A nota diz ainda que Carolina ficou "extremamente surpresa e abalada" quando ficou sabendo do envolvimento de sua prima no crime.

"Em decorrência da prisão efetuada em 29 de novembro, comunica que ficou extremamente surpresa e abalada pelo suposto envolvimento de sua prima, Raissa Cândida, nos fatos apurados. Repudia qualquer ato atentatório ao seu ex-companheiro, com quem mantém uma boa relação em virtude da filha que têm em comum, e aguarda que os fatos sejam elucidados e os responsáveis punidos por seus atos".

Relembre o caso

Raissa Cândida, prima de Carolina, foi presa em flagrante por tentar extorquir dinheiro do atacante do Botafogo. Ela pediu $ 20 mil ao jogador ameaçando divulgar vídeos íntimos caso o acordo não fosse cumprido. De acordo com a polícia, Raissa confessou o crime após ser presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.