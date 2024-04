Após protestos, Kleiton Lima pede demissão do time feminino do Santos | A TARDE

Kleiton Lima não é mais técnico do time feminino do Esporte Clube Santos. O profissional solicitou seu desligamento após protestos realizados nos últimos dias em partidas do Campeonato Brasileiro da categoria. De acordo com o Globo Esporte (ge), Wesly Otoni assumirá de forma interina o cargo de técnico das Sereias da Vila.

O Santos aceitou o pedido e quer que o assunto seja definitivamente encerrado. O agora ex-técnico é acusado por jogadoras do time feminino por assédio moral e importunação sexual. Ele negou as acusações e disse que sua família tem sofrido ameaças por causa do caso durante entrevista coletiva realizada na última terça-feira.

Segundo o ge, nota divulgada pelo clube afirma que a medida foi adotada pelo treinador para preservar sua família, sua integridade e o ex-técnico. Ainda segundo o clube, desde a contratação, Kleiton tem sofrido críticas e até ameaças de morte nos últimos dias por causa das acusações feitas no ano passado.

Kleiton tinha deixado o Santos em setembro de 2023. Mesmo com as acusações, após uma sindicância interna, o clube classificou as denúncias feitas como frágeis e promoveu o retorno de Kleiton.

Algumas atletas que passaram pelas Sereias da Vila não gostaram da decisão do clube. Muitas se posicionaram nas redes sociais contra a fala da coordenadora do futebol feminino do Santos, Thaís Picarte, de que jogadoras tinham sido ouvidas durante a sindicância realizada pelo Santos.