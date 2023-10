Após saída de investidor, Sérgio Araújo não é mais técnico do Itabuna | A TARDE

Em meio a polêmicas envolvendo a SAF, o Itabuna está sem treinador para a temporada 2024. Sérgio Araújo, técnico da equipe nas duas últimas temporadas, anunciou no início desta terça-feira, 10, por meio de sua conta oficial no instagram, o desligamento do Dragão do Sul.

Sérgio Araújo está no comando do Dragão do Sul desde 2022, quando chegou durante a Série B do Campeonato Baiano e conquistou o título, colocando a equipe de volta à elite do futebol baiano após sete anos afastados das competições oficiais.



Em 2023, o técnico seguiu no comando da equipe e comandou uma belíssima campanha, levando o Itabuna à semifinal do Baianão, o que garantiu vaga na Copa do Brasil e Série D do próximo ano.



Na última segunda-feira, 9, o Grupo Amoedo, principal investidor da SAF do Itabuna, anunciou a saída do projeto. Eram previstas as contratações de um diretor de futebol para a montagem da equipe e mais um analista de desempenho. Com dois goleiros acertados por enquanto, Thiago Passos e Patyêgo, o planejamento para a temporada 2024 do azulino já estava em andamento. Por incompatibilidade de ideias com a direção do clube, as partes romperam o acordo.



Confira a carta de agradecimento do técnico Sérgio Araújo: