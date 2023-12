Após sequência de derrotas, Brasil cai no ranking de seleções da FIFA | A TARDE

Após a sequência de derrotas sofridas pela Seleção Brasileira, para Colômbia, Uruguai e Argentina, em jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, os comandados de Fernando Diniz despencaram no ranking oficial de seleções feito pela Fifa. A única pentacampeã do Mundo, que anteriormente estava no top3, foi ultrapassado e agora está na 5ª posição.

A lista foi atualizada pela entidade máxima do futebol nesta quinta-feira, 30, conforme os resultados da última Data Fifa. Esta é a pior colocação da amarelinha desde 2016, quando esteve no 9º lugar. Agora, os brasileiros foram ultrapassados por Inglaterra e Bélgica, que terminaram as eliminatórias para Eurocopa de forma invicta, ganhando mais pontos na classificação.

Confira o ranking atualizado:

1 — Argentina: 1855,2 pontos;

2 — França: 1845,44;

3 — Inglaterra: 1800,05;

4 — Bélgica: 1798,46;

5 — Brasil: 1784,09;

6 — Holanda: 1745,48;

7 — Portugal: 1745,06;

8 — Espanha: 1732,64;

9 — Itália: 1718,82;

10 — Croácia: 1717,57.