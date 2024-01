Apostas: 39% dos atletas suspeitam que colegas já fizeram esquema | A TARDE

Uma pesquisa realizada pelo Uol Esporte apontou que quase 40% dos jogadores de futebol desconfiam que seus colegas de profissão participam ou já tenham participado de esquemas de apostas esportivas.

O Pesquisão 2023 do UOL foi respondido de forma anônima por 43 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 8 de dezembro.

De acordo com o levantamento, cerca de 39,5% dos jogadores desconfiam da afirmação. Em contrapartida, mais de 97% dos jogadores entrevistados revelaram que "nunca fizera parte de apostas".

Vale ressaltar que a conduta é considerada proibida e antiética dentro do meio esportivo. A operação do Ministério Público chamada de "Penalidade Máxima" apontou, em 2023, o envolvimento de vários de jogadores brasileiro com apostas esportivas.

As punições foram pesadas, com suspensões por longo período dos gramados ou até mesmo o banimento do esporte. As investigações seguem em curso.