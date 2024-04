Árbitro da final explica expulsão de Adriel: "Agredir o assistente" | A TARDE

Após o apito final do clássico Ba-Vi deste domingo, 7, o goleiro Adriel foi advertido com o cartão vermelho. De acordo com o árbitro Emerson Ricardo de Almeida, a expulsão aconteceu porque o jogador do Bahia agrediu o assistente Luanderson Lima enquanto reclamava com a arbitragem.

No relato, o árbitro informou que o goleiro tricolor estava aplaudindo a atuação da equipe de arbitragem de maneira irônica, quando suas palmas atingiram o rosto do assistente.

“Expulsei com o cartão vermelho direto, o atleta nº23, da equipe Esporte Clube Bahia, srº Adriel Vasconcelos Ramos, após o término da partida, por protestar e agredir o assistente nº.01 Luanderson Lima, informo ainda que o referido atleta deu um tranco no oficial de arbitragem, protestando de forma irônica, aplaudindo e suas palmas atingiram o rosto do assistente”, escreveu.





O atacante Biel, também do Bahia, foi outro jogador citado por Emerson Ricardo na súmula da partida. Segundo o árbitro, o atleta tricolor proferiu ofensas e o acusou de comemorar o título do Vitória.

“Após o término do jogo, quando estava me dirigindo ao vestiário de arbitragem, o atleta do Esporte Clube Bahia, srº Gabriel Teixeira Aragao, se encontrava na zona mista no espaço destinado aos árbitros, reclamando de maneira acintosa e agressiva proferindo as seguintes palavras: ‘você é incompetente, vagabundo, estava comemorando o título do Vitória’. Vale ressaltar que me senti ofendido pelas palavras direcionadas a mim”, relatou.





Por fim, o dono do apito pontuou que foi alertado pelo Batalhão Especial de Policiamento em Eventos (BEPE) que a comemoração dos jogadores do Vitória próxima a área destinada a uma das torcidas organizadas do Bahia poderia comprometer a segurança do evento. Neste momento, diversos objetos foram lançados pelos torcedores no campo.

"Informo que ao término do jogo, quando os jogadores do Esporte Clube Vitória estavam comemorando o título, fui informado pelo comandante do BEPE Ten. Cel. Helbert Vinhático, que os atletas da equipe mencionada se posicionaram e comemoraram de forma provocativa em frente a torcida organizada da equipe mandante de maneira arriscada e comprometendo a segurança do evento. De acordo com o responsável da segurança foram atirados vários objetos em direção ao gramado onde se encontrava os jogadores”, colocou na súmula.





O empate em 1 a 1 na segunda partida da final, consagrou o Vitória como campeão baiano de 2024. Foi o 30º título da equipe, que não havia chegado na final nas seis edições anteriores do estadual.