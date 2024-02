Árbitro explica expulsões no Ba-Vi e relata objetos arremessados | A TARDE

O Vitória levou a melhor no primeiro Ba-Vi do ano ao vencer o Bahia por 3 a 2, mas as duas torcidas ficaram na bronca com o desempenho da arbitragem no clássico. Na súmula da partida, o árbitro Diego Pombo Lopez justificou as expulsões e relatou objetos arremessados no campo.

Rezende e Jean Lucas, ambos do Bahia, foram expulsos na etapa final. A primeira expulsão foi aos 26 minutos, enquanto a segunda foi na reta final, aos 42. Confira as explicações do árbitro da partida:

Registro da súmula do Ba-Vi | Foto: Reprodução | FBF

Objeto arremessados

De acordo com relato do árbitro, o primeiro objeto arremessado foi aos 16 minutos da etapa inicial, quando os jogadores do Bahia comemoravam o gol de empate, marcado por Thaciano.

"Informo que, aos 16 minutos do 1º tempo, após a marcação de um gol da equipe do Bahia, foram arremessados no campo de jogo um copo com água e 01 par de sandálias em direção aos jogadores do Bahia, não atingindo ninguém. Os objetos foram arremessados do local onde se encontrava a torcida do EC Vitória", relatou o árbitro na súmula.

No segundo tempo, aos 23 minutos, o goleiro Adriel foi atingido por uma moeda lançada da arquibancada e comunicou ao trio de arbitragem, que pontuou o ocorrido na súmula.

"Aos 23 minutos do segundo tempo, o goleiro do EC Bahia SAF reclamou de ser atingido por uma moeda, arremessada do local onde se encontrava a torcida do EC Vitória", escreveu Diego Pombo Lopez.