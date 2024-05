Arena Fonte Nova passa por manutenção no gramado | A TARDE

Durante o período de 13 a 15 de maio, como parte do cronograma de manutenção contínua, a Arena Fonte Nova procedeu à substituição de parte do gramado no Setor Norte. Essa ação foi planejada e executada nessa área específica devido à sua exposição a sombras e chuvas mais intensas nesta época do ano, resultando em maior umidade em comparação com outras partes do campo.

O objetivo principal dessa intervenção é assegurar a uniformidade do gramado, garantindo que ele atenda aos padrões exigidos em termos de resistência, tração, umidade e compactação. A substituição envolveu aproximadamente 920m² de grama, com a execução realizada pela Greenleaf, empresa responsável pela manutenção de gramados em diversas arenas pelo Brasil.

Seguindo o cronograma de manutenções preventivas e aproveitando a lacuna entre os jogos, a Arena Fonte Nova também procederá à substituição da grama sintética ao redor do campo, devido ao desgaste natural decorrente da utilização e exposição às condições climáticas. A área circundante ao gramado, bem como as áreas de aquecimento, serão revestidas com um total de 1.400m² de grama sintética na cor verde.

O planejamento será dividido em duas etapas: a primeira, programada para a semana de 20 a 25 de maio, consistirá na substituição da grama sintética ao redor do campo; a segunda etapa, prevista para a semana de 27 de maio a 1º de junho, contemplará a substituição das áreas destinadas ao aquecimento dos jogadores.

