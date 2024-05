Éverton Ribeiro celebra boa fase do Bahia: "colhendo o que plantamos" | A TARDE

Aos 35 anos, Everton Ribeiro se destaca como um dos principais jogadores do time comandado por Rogério Ceni nesta temporada. O Camisa 10 do lidera as estatísticas de desarmes certos entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, totalizando 11 até o momento. Durante uma coletiva de imprensa realizada no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira,15, o meio-campista destacou que essa abordagem mais defensiva é adotada em benefício do grupo.



“Sempre prezei pelo bem do grupo, o que o time está precisando do momento. Nosso time é leve, gosta de ter a bola, mas que para isso quem tiver em campo tem que se desdobrar na hora da marcação, para que a gente tenha mais posse, e é isso que eu tenho tentado fazer, ajudar meus companheiros na marcação”, pontuou.

Everton atribui a boa fase do Bahia, que não sofre derrotas há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, ao trabalho diário realizado em conjunto com Rogério Ceni e toda a comissão técnica.

“Acreditar no que o Rogério vem passando. Posicionamento, subida de linha, como pressionar o adversário. A gente vem colhendo o resultado, colhendo o que plantamos e temos que manter, porque o caminho é longo”.

Desde sua chegada em janeiro de 2024, Everton expressou estar desfrutando de uma experiência incrível no Bahia. O craque tricolor elogiou a torcida azul, vermelha e branca e agradeceu pelo carinho recebido desde o primeiro dia.

“Está sendo, desde que coloquei o pé em Salvador, uma experiência muito emocionante, me receberam muito bem. Conseguiram me passar o que é esse sentimento pelo Bahia, esse grande clube, isso me motiva a dar o meu máximo, fazer grandes jogos. A gente se dedica muito para quando chegar no jogo fazer um jogo bonito e principalmente com resultados positivos”, finalizou.



