Pilar do Bahia, Gabriel Xavier não perdeu em 2024 como titular; veja | A TARDE

Na sequência de bons resultados, o Bahia conta com um pilar defensivo para estar na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A, com 1 gols sofrido nos últimos quatro jogos: o zagueiro Gabriel Xavier. Criado na base do Esquadrão, o jogador não perdeu sendo utilizado como titular nesta temporada.

Aos 23 anos, o defensor vem defendendo uma invencibilidade favorável ao clube tricolor, são 15 jogos sem perder jogando os 90 minutos. Utilizado como titular, o jogador sofreu a última derrota em novembro de 2023, por 1x0, contra o Grêmio, na 32ª rodada do Brasileirão.

Nesta temporada, Gabriel colaborou com 14 triunfos do Esquadrão e um empate, tendo sofrido 6 gols. Assim, tendo média de 0,4 gols sofridos por partida. Por outro lado, jogando sem o zagueiro nos 90 minutos, o Bahia sofreu quatro derrotas, com 15 gols marcados pelos adversários, tendo uma média de 1,15 por partida.

Gabriel Xavier em partida contra o Grêmio | Foto: Thiago Caldas /EC Bahia

O bom desempenho do jogador de 23 anos vem enchendo os olhos da torcida, que cobravam mais minutos do "cria da base" no time titular de Rogério Ceni. Desta maneira, após o triunfo diante do Bragantino, no último domingo, 12, o desempenho do defensor foi exaltado pelo treinador.

"Acho que o Gabriel jogou muito bem, principalmente pelo jogo aéreo. Sofreu um pouco na construção, mas fez um grande jogo. Vem mostrando muita força de vontade, desejo. É merecido o espaço que ele está tendo", disse Ceni.

A atuação rendeu à Gabriel a segunda melhor nota do Bahia pelo aplicativo de estatísticas SofaScore, com 8.2, superando Thaciano, autor do gol, com 7.5 Segundo a plataforma, o melhor jogador foi o goleiro Marcos Felipe, com nota 8.5.

Ainda de acordo com a análise da plataforma, o defensor é o atleta sub-23 com a melhor nota da Série A de 2024: 7.31. No total, são 90% de acerto nos passes, 71% dos duelos aéreos vencidos e 104 ações defensivas.

Para estender a invencibilidade, Gabriel Xavier pode entrar em campo neste domingo, 19, pela 7ª rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG em busca da liderança do campeonato. A partida será na Arena MRV, em Minas Gerais, às 16h

